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Во время матча «Шарлотт» — «Орландо» произошла массовая потасовка. Видео

Роман Шишов
Корреспондент
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В матче регулярного чемпионата НБА между «Шарлотт» и «Орландо» (128:101) произошла массовая потасовка.
Фото Twitter

В матче регулярного чемпионата НБА между «Шарлотт» и «Орландо» (128:101) произошла массовая потасовка.

Конфликт начался после столкновения между Джейденом Макдэниэлсом и Ар Джей Хэмптоном. В результате три игрока получили удаления — Монтрез Харрелл («Шарлотт»), а также Робин Лопес и Адмирал Скофилд («Орландо»).

«Орландо» потерпел седьмое поражение за последние восемь игр. Шарлотт прервал серию из двух поражений.

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