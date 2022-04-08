Во время матча «Шарлотт» — «Орландо» произошла массовая потасовка. Видео

В матче регулярного чемпионата НБА между «Шарлотт» и «Орландо» (128:101) произошла массовая потасовка.

Конфликт начался после столкновения между Джейденом Макдэниэлсом и Ар Джей Хэмптоном. В результате три игрока получили удаления — Монтрез Харрелл («Шарлотт»), а также Робин Лопес и Адмирал Скофилд («Орландо»).

«Орландо» потерпел седьмое поражение за последние восемь игр. Шарлотт прервал серию из двух поражений.