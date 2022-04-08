Никола Йокич установил рекорд НБА

Центровой «Денвера» Никола Йокич в матче регулярного чемпионата против «Мемфиса» набрал 35 очков, сделал 16 подборов и 6 передач, тем самым установив исторический рекорд НБА.

27-летний сербский баскетболист стал первым игроком в истории лиги, который набрал минимум 2000 очков, 1000 подборов и 500 передач за один сезон.

В этом сезоне у Йокича 2004 очка, 1019 подборов и 584 передачи.

«Денвер» после сегодняшнего матча занимают шестое место в Западной конференции и обеспечил себе место в плей-офф.