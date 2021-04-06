Владелец «Сакраменто» собирается предложить игрокам получать зарплату в биткоинах
18:05
Владелец «Сакраменто» Вивек Ранадиве заявил, что готовится предложить игрокам и сотрудникам клуба получать зарплату в биткоинах.
«В ближайшие дни собираюсь объявить о предложении всем представителям «Кингз», они могут получать ту часть зарплаты, какую захотят сами, в биткоинах. Это касается и игроков», — сказал Ранадиве УЫPN.
«Кингз» могут стать первым клубом ведущих североамериканских лиг, который перейдет на оплату в биткоинах.
Подобный расклад может стать реальностью в 2023 году, когда у НБА появится новое коллективное соглашение, в случае, если в нем пропишут альтернативную валюту.
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