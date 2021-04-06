Джеймс Харден усугубил травму подколенного сухожилия
08:00
Травма защитника «Бруклина» Джеймса Хардена усугубилась в матче НБА с «Нью-Йорком» (114-112), сообщается в Twitter клуба.
Повреждение Хардена усугубилось на пятой минуте встречи, он попросил главного тренера Стива Нэша снять его с игры. В этой встрече баскетболист не набрал ни одного матча.
«Нетс» одержали победу над «Никс», Кайри Ирвинг принес команде 40 очков.
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