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Джеймс Харден усугубил травму подколенного сухожилия

08:00
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Травма защитника «Бруклина» Джеймса Хардена усугубилась в матче НБА с «Нью-Йорком» (114-112), сообщается в Twitter клуба.

Повреждение Хардена усугубилось на пятой минуте встречи, он попросил главного тренера Стива Нэша снять его с игры. В этой встрече баскетболист не набрал ни одного матча.

«Нетс» одержали победу над «Никс», Кайри Ирвинг принес команде 40 очков.

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