Владелец «Далласа» предложил изменить драфт НБА

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан предложил изменить процедуру драфта НБА.

— Мне бы хотелось расширить количество раундов в драфте с двух до трех-четырех, — цитирует ClutchPoints Кьюбана. — Нужно дать больше возможностей молодым баскетболистам. Давайте увеличим количество раундов и у парней появится больше мест в лиге. К тому же, почему бы не разрешать тем, кого не выберут на драфте, возвращаться в университет?

Драфт НБА — ежегодная процедура выбора тридцатью клубами лиги новых баскетболистов. Чаще всего это выпускники американских университетов, однако среди них есть и представители из-за рубежа. Драфт состоит из двух раундов, в которых клубы по очереди выбирают игроков.