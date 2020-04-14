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Новости   //    Баскетбол   //    НБА

Владелец «Далласа» предложил изменить драфт НБА

10:19

Владелец «Далласа» Марк Кьюбан предложил изменить процедуру драфта НБА.

— Мне бы хотелось расширить количество раундов в драфте с двух до трех-четырех, — цитирует ClutchPoints Кьюбана. — Нужно дать больше возможностей молодым баскетболистам. Давайте увеличим количество раундов и у парней появится больше мест в лиге. К тому же, почему бы не разрешать тем, кого не выберут на драфте, возвращаться в университет?

Драфт НБА — ежегодная процедура выбора тридцатью клубами лиги новых баскетболистов. Чаще всего это выпускники американских университетов, однако среди них есть и представители из-за рубежа. Драфт состоит из двух раундов, в которых клубы по очереди выбирают игроков.

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