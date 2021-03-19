43 очка Била принесли «Вашингтону» победу над «Ютой»

«Вашингтон» переиграл «Юту» в матче регулярного чемпионата НБА (131:122). «Уизардз» прервали пятиматчевую серию поражений.

В других встречах «Атланта» выиграла у «Оклахомы» (116:93), «Нью-Йорк» обыграл «Орландо» (94:93).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Юта» — 131:122 (31:20, 33:26, 36:36, 31:40)

В: Бил (43), Уэстбрук (35 + 15 подборов + 13 передач), Хачимура (12).

Ю: Митчелл (42), Инглс (34), О'Нил (11).

«Атланта» — «Оклахома-Сити» — 116:93 (31:21, 30:20, 30:26, 25:26)

А: Янг (23), Богданович (23), Коллинз (19).

О: Гилджес-Александер (19), Джером (18), Хорфорд (11).

«Нью-Йорк» — «Орландо» — 94:93 (24:26, 21:18, 27:22, 22:27)

Н: Беркс (21 + 10 подборов), Рэндл (18 + 10 подборов + 17 передач), Барретт (17).

О: Фурнье (23), Вучевич (17 + 16 подборов), Гордон (17).