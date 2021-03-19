42 очка Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Финикс»

«Портленд» переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (101:93). В другой встрече «Финикс» проиграл «Миннесоте» (119:123).

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Нью-Орлеан» — 101:93 (31:23, 26:25, 20:22, 24:23)

П: Лиллард (36), Кантер (16 + 13 подборов), Энтони (15).

Н: Уильямсон (26 + 10 подборов), Ингрэм (19), Болл (15).

«Финикс» — «Миннесота» — 119:123 (25:25, 33:28, 33:30, 28:40)

Ф: Букер (35), Пол (17), Бриджес (17).

М: Эдвардс (42), Таунс (41 + 10 подборов), Эрнангомес (14).