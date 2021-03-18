В НБА установили рекорд по трипл-даблам за день
10:43
В четверг, 18 марта в НБА установили рекорд по количеству трипл-даблов за один игровой день.
Сегодня трипл-даблами отметились шесть баскетболистов: защитники Расселл Уэстбрук («Вашингтон»), Джеймс Харден («Бруклин») и Бен Симмонс («Филадельфия»), тяжелые форварды Домантас Сабонис («Индиана») и Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), а также центровой Никола Йокич («Денвер»).
There were six triple-doubles tonight, the most on a single day in NBA history.— ESPN (@espn) March 18, 2021
The previous record was five, set last Saturday ? pic.twitter.com/IXQhvR3xXV
Ранее рекорд по количеству трипл-даблов за один игровой день равнялся пяти и был установлен в прошлое воскресенье, 14 марта.
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