В НБА установили рекорд по трипл-даблам за день

В четверг, 18 марта в НБА установили рекорд по количеству трипл-даблов за один игровой день.

Сегодня трипл-даблами отметились шесть баскетболистов: защитники Расселл Уэстбрук («Вашингтон»), Джеймс Харден («Бруклин») и Бен Симмонс («Филадельфия»), тяжелые форварды Домантас Сабонис («Индиана») и Дрэймонд Грин («Голден Стэйт»), а также центровой Никола Йокич («Денвер»).

There were six triple-doubles tonight, the most on a single day in NBA history.



The previous record was five, set last Saturday ? pic.twitter.com/IXQhvR3xXV — ESPN (@espn) March 18, 2021

Ранее рекорд по количеству трипл-даблов за один игровой день равнялся пяти и был установлен в прошлое воскресенье, 14 марта.