«Вашингтон» проиграл «Портленду». Кузма оформил дабл-дабл

«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Портленду» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:124. «Трэйл Блэйзерс» одержали третью победу подряд.

В других встречах «Индиана» выиграла у «Сакраменто» (107:104), «Детройт» одержал победу над «Шарлотт» (118:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Портленд» — 116:124 (36:19, 33:32, 25:39, 22:34)

В: Бил (34), Порзингис (32), Кузма (12 + 11 подборов), Кисперт (12).

П: Саймонс (33), Лиллард (29), Харт (21), Уотфорд (21).

«Индиана» — «Сакраменто» — 107:104 (28:27, 32:21, 27:32, 20:24)

И: Хилд (21 + 10 подборов), Несмит (17), Тернер (14 + 13 подборов), Матурин (14).

С: Барнс (23), Хертер (16), Сабонис (15 + 16 подборов), Дэвис (15).

«Детройт» — «Шарлотт» 118:112 (29:30, 40:38, 23:26, 26:18)

Д: Айви (24 ), Бей (22), Богданович (21), Беркс (16).

Ш: Болл (23), Розир (23), Макдэниэлс (14).