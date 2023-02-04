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Сегодня, 06:05

«Бостон» в домашнем матче НБА проиграл «Финиксу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» на своем паркете проиграл «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 94:106.

Форвард Дарио Шарич и центровой Деандре Эйтон оформили дабл-даблы в составе победителей.

«Селтикс» лидируют в Восточной конференции с результатом 37-16. «Санс» идут на 6-й строчке в Западной конференции — 28-26.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Финикс» — 94:106 (20:24, 24:33, 29:17, 21:32)

Б: Браун (27), Тейтум (20), Уайт (19).

Ф: Бриджес (25), Пол (15), Шарич (14 + 13 подборов), Эйтон (14 + 10 подборов).

БК Бостон Селтикс
БК Финикс Санс
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