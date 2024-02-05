43 очка Била помогли «Финиксу» разгромить «Вашингтон»

«Финикс» на выезде разгромил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА — 140:112.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Брэдли Бил, набравший 43 очка.

Бил был выбран «Вашингтоном» под 3-м номером драфта НБА-2012 и выступал за команду до июня 2023 года, после чего был обменян в «Финикс».

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Финикс» — 112:140 (28:42, 30:37, 28:37, 26:24)

В: Авдия (24), Оморуи (16 + 10 подборов), Гэффорд, Кисперт (оба — 15)

Ф: Бил (43), Нуркич (18 + 13 подборов), Дюрант (18)