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Сегодня, 04:13

Джоэл Эмбиид может пропустить остаток сезона из-за операции на колене

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Джоэл Эмбиид.
Фото USA Today Sports

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид может пропустить остаток сезона-2023/24, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

29-летний камерунец перенесет операцию на левом колене — у баскетболиста проблемы с мениском.

Сроки восстановления игрока неизвестны. Есть вероятность, что он сможет вернуться на паркет до завершения сезона, однако это будет ясно после операции, которая состоится на этой неделе.

Эмбиид — действующий обладатель награды самому ценному игроку в НБА. В сезоне-2023/24 центровой провел 34 матча за «Филадельфию», набирая в среднем 35,3 очка, а также делая 11,3 подбора и 5,7 передачи за игру.

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Джоэл Эмбиид
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