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Сегодня, 13:43

Патрик Беверли подписал контракт с «Хапоэлем» из Тель-Авива

Руслан Минаев
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«Хапоэль» Тель-Авив объявил о подписании контракта с разыгрывающим Патриком Беверли.

По информации Sportando, 36-летний американец подписал соглашение на два года и 4 миллиона долларов.

Прошлый сезон Беверли завершал в «Милуоки», в среднем набирая 6 очков, 3,6 подбора и 2,6 очка в 26 матчах.

Всего в НБА защитник провел 666 матчей, в среднем набирая 8,3 очка, 4,1 подбора и 3,4 передачи. Беверли трижды входил в сборные всех звезд защиты НБА по итогам сезона.

БК Хапоэль (Тель-Авив)
Патрик Беверли
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