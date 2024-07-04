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Пожизненно отстраненный от игры в НБА Портер предстанет перед судом из-за ставок

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Джонтэй Портер.
Фото Global Look Press

Бывшему центровому «Торонто» Джонтэю Портеру предъявят обвинение в федеральном уголовном преступлении из-за ставок на спорт, сообщает The Athletic.

По информации источника, 24-летний американец собирается полностью признать свою вину. Слушание состоится 10 июля.

В апреле этого года НБА пожизненно дисквалифицировала Портета, запретив ему выступать в лиге. Игрока обвинили в раскрытии конфиденциальной информации лицам, делающим ставки на спорт. Кроме того, было установлено, что баскетболист самостоятельно сделал несколько ставок, используя учетную запись другого человека.

Баскетбол
НБА
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