Пожизненно отстраненный от игры в НБА Портер предстанет перед судом из-за ставок

Бывшему центровому «Торонто» Джонтэю Портеру предъявят обвинение в федеральном уголовном преступлении из-за ставок на спорт, сообщает The Athletic.

По информации источника, 24-летний американец собирается полностью признать свою вину. Слушание состоится 10 июля.

В апреле этого года НБА пожизненно дисквалифицировала Портета, запретив ему выступать в лиге. Игрока обвинили в раскрытии конфиденциальной информации лицам, делающим ставки на спорт. Кроме того, было установлено, что баскетболист самостоятельно сделал несколько ставок, используя учетную запись другого человека.