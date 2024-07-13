Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:56

Эминем назвал песню в честь баскетболистов Дончича и Ирвинга

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Американский рэпер Эминем написал песню вместе с 2 Chainz, вдохновившись баскетболистами «Далласа» Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом. Трек вышел под названием Кайри и Лука в последнем альбоме Эминема.

Отмечается, что в песне баскетболисты не упоминаются. Только в одной строчке рэпер 2 Chainz произносит: «Feel like Kyrie» («Чувствую себя Кайри»).

По данным Sportskeeda, название песни является отсылкой на то, что исполнители — Кайри и Лука в рэп-игре.

Кайри Ирвинг
Лука Дончич
0
Читайте также
Благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ пройдет 20 июля
«Краснодар» и «Зенит» сыграют в матче за Суперкубок России 13 июля
СК показал видео осмотра квартиры подозреваемой в убийстве ребенка в Перми
Соболев ужасен, основа Станковича без ударов и атак, Личка может бросить вызов «Зениту». Что произошло в матче «Динамо» - «Спартак»
В Ростовской области произошло возгорание на нефтебазе после атаки БПЛА
В СМИ рассказали о штурме Израилем лагерей беженцев на Западном берегу Иордана
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Голден Стэйт» заявили, что готовы продлить контракт с Карри

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости