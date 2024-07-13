Эминем назвал песню в честь баскетболистов Дончича и Ирвинга

Американский рэпер Эминем написал песню вместе с 2 Chainz, вдохновившись баскетболистами «Далласа» Лукой Дончичем и Кайри Ирвингом. Трек вышел под названием Кайри и Лука в последнем альбоме Эминема.

Отмечается, что в песне баскетболисты не упоминаются. Только в одной строчке рэпер 2 Chainz произносит: «Feel like Kyrie» («Чувствую себя Кайри»).

По данным Sportskeeda, название песни является отсылкой на то, что исполнители — Кайри и Лука в рэп-игре.