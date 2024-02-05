«Орландо» на выезде победил «Детройт», Франц Вагнер набрал 38 очков
«Орландо» на выезде обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:99.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Франц Вагнер, набравший 38 очков.
«Орландо» одержал третью победу подряд, «Детройт» потерпел третье поражение кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Орландо» — 99:111 (29:24, 18:26, 28:28, 24:33)
Д: Каннингем, Айви (оба — 18), Томпсон (17)
О: Ф. Вагнер (38), Банкеро (20), М. Вагнер, Харрис (оба — 10)
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