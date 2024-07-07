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Сегодня, 08:23

39-летний Леброн продлил контракт с «Лейкерс»

Сергей Разин
корреспондент
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Леброн Джеймс.
Фото Global Look Press

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заключил новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте НБА.

Срок соглашения с 39-летним американцем не сообщается. В СМИ говорилось о двухлетнем контракте на 104 миллиона долларов, баскетболист может не продлевать соглашение на сезон-2025/26.

Леброн выступает за «Лейкерс» с 2018 года. Также форвард играл за «Кливленд» и «Майами». Леброн является четырехкратным чемпионом НБА, двукратным олимпийским чемпионом, четырехкратным обладателем награды самому ценному игроку регулярного чемпионата и финала плей-офф.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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