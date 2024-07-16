Отец Кобе Брайанта умер в возрасте 69 лет

Отец легендарного баскетболиста Кобе Брайанта Джо Брайант умер в возрасте 69 лет, сообщает The Philadelphia Inquirer.

По данным источника, мужчина перенес обширный инсульт.

Брайант в качестве игрока выступал за «Филадельфию», «Сан-Диего Клипперс» и «Хьюстон». В НБА он провел 606 матчей, в среднем набирая 8,7 очка, 4 подбора и 1,7 передачи.

С 2005 по 2007 год он тренировал женский клуб НБА «Лос-Анджелес Спаркс», с которым доходил до финала Западной конференции плей-офф.

Его сын Кобе Брайант и внучка Джианна погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии 26 января 2020 года.