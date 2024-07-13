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Брансон продлит контракт с «Никс» на 4 года и получит на 113 миллионов долларов меньше, чем мог бы следующим летом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон продлит контракт с клубом этим летом, сообщает ESPN.

По данным источника, 27-летний американец пошел на значительные уступки в переговорах. По новому контракту он заработает 156,5 миллиона долларов — это на 113 миллионов долларов меньше, чем баскетболист мог бы получить, если бы продлил соглашение следующим летом.

При этом на четвертый год контракта рассчитана опция игрока. Это даст Брансону возможность подписать четырехлетний контракт на 323 миллиона долларов летом 2028 года или пятилетний контракт на 418 миллионов долларов летом 2029 года.

Решение Брансона пойти на уступки в переговорах с «Никс» позволяет клубу использовать зарплатный фонд для подписания контрактов с другими баскетболистами и создать команду, претендующую на чемпионство.

Джален Брансон выступает за «Никс» с 2022 года. В сезоне-2023/24 баскетболист принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 28,7 очка, 6,7 передачи и 3,6 подбора. Разыгрывающий занял пятое место в голосовании за звание самого ценного игрока сезона.

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