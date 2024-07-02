Пол Джордж подпишет 4-летний контракт с «Филадельфией» на 212 миллионов долларов

«Филадельфия» подпишет четырехлетний контракт с форвардом Полом Джорджем, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

34-летний американец заработает по договору 212 миллионов долларов. В соглашении прописана опция игрока в сезоне-2027/28.

1 июля Джордж покинул «Клипперс», за которых выступал с 2019 года. В сезоне-2023/24 баскетболист принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 22,6 очка, 3,5 результативной передачи и 5,2 подбора за игру.