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Сегодня, 10:38

Защитник «Филадельфии» Хилд перейдет в «Голден Стэйт» в результате обмена

Руслан Минаев
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«Филадельфия» и «Голден Стэйт» договорились об обмене атакующего защитника «Сиксерс» Бадди Хилда, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Сделка будет оформлена по схеме «сайн-энд-трейд» — когда команда подписывает контракт со свободным агентом, и сразу меняет его.

Отмечается, что 31-летний американец подпишет с «Филадельфией» двухлетнее гарантированное соглашение на сумму 21 миллион долларов. «Севенти Сиксерс» получат за игрока выбор во втором раунде драфта-2031.

В прошлом сезоне Хилд провел за «Филадельфию» 33 матча, в среднем набирая 12 очков, 3,1 подбора и 3,1 результативной передачи.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Бадди Хилд
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