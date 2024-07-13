В «Голден Стэйт» заявили, что готовы продлить контракт с Карри

Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи прокомментировал переговоры со Стефеном Карри о продлении контракта.

«Он может получить у нас все, что захочет. Думаю, этот вопрос будет решен и Карри останется «воином» на всю жизнь», — цитирует руководителя Legion Hoops.

Действующее соглашение с 36-летним разыгрывающим истекает в сезоне-2025/26, на который распространяется опция игрока. За следующие два года Карри по контракту должен заработать 114 миллионов долларов.

Защитник провел в «Уорриорз» 15 сезонов, в среднем набирая 24,8 очка, 4,7 подбора и 6,4 результативной передачи.