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Сегодня, 07:10

В «Голден Стэйт» заявили, что готовы продлить контракт с Карри

Руслан Минаев
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Генеральный менеджер «Голден Стэйт» Майк Данливи прокомментировал переговоры со Стефеном Карри о продлении контракта.

«Он может получить у нас все, что захочет. Думаю, этот вопрос будет решен и Карри останется «воином» на всю жизнь», — цитирует руководителя Legion Hoops.

Действующее соглашение с 36-летним разыгрывающим истекает в сезоне-2025/26, на который распространяется опция игрока. За следующие два года Карри по контракту должен заработать 114 миллионов долларов.

Защитник провел в «Уорриорз» 15 сезонов, в среднем набирая 24,8 очка, 4,7 подбора и 6,4 результативной передачи.

НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
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