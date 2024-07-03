39-летний Джеймс подпишет с «Лейкерс» контракт на 2 года и 104 миллиона долларов
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс договорился о продлении контракта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
39-летний американец подпишет 2-летнее соглашение на 104 миллиона долларов. В договоре прописана опция игрока и вето на обмен.
В прошлом сезоне Джеймс провел 71 матч, в среднем набирая 25,7 очка, 7,3 подбора и 8,3 результативной передачи.
На драфте-2024 «Лейкерс» под 55-м номером выбрали сына баскетболиста — Бронни Джеймса.
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