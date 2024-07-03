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39-летний Джеймс подпишет с «Лейкерс» контракт на 2 года и 104 миллиона долларов

Руслан Минаев
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Леброн Джеймс.
Фото USA Today Sports

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс договорился о продлении контракта, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

39-летний американец подпишет 2-летнее соглашение на 104 миллиона долларов. В договоре прописана опция игрока и вето на обмен.

В прошлом сезоне Джеймс провел 71 матч, в среднем набирая 25,7 очка, 7,3 подбора и 8,3 результативной передачи.

На драфте-2024 «Лейкерс» под 55-м номером выбрали сына баскетболиста — Бронни Джеймса.

Баскетбол
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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