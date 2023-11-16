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«Даллас» переиграл «Вашингтон». Дончич оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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16 ноября. «Вашингтон» — «Даллас» — 117:130.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на своем паркете проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА — 117:130. «Уизардс» потерпели четвертое поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Маверикс» Тим Хардуэй, набравший 31 очко. Разыгрывающий защитник Лука Дончич оформил дабл-дабл — 26 очков и 11 передач.

«Даллас» с результатом 9-3 идет на 3-й строчке в Западной конференции. «Вашингтон» располагается на 14-м месте в Восточной конференции — 2-9.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Даллас» — 117:130 (26:41, 25:30, 32:33, 34:26)

В: Кузма (22), Пул (16), Авдия (15), Джонс (12), Кисперт (12).

Д: Хардуэй (31), Дончич (26 + 11 передач), Д. Джонс (20), Лайвли (17), Сет Карри (15).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Даллас Маверикс
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