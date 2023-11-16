Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:03

«Милуоки» победил «Торонто». Лиллард оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Милуоки» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:112. «Бакс» одержали вторую победу подряд.

Разыгрывающий защитник Дэмиан Лиллард оформил дабл-дабл — 37 очков и 13 передач.

В других встречах «Атланта» проиграла «Нью-Йорку» (114:116), а «Бостон» выиграл у «Филадельфии» (117:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Милуоки» — 112:128 (21:36, 26:34, 32:30, 33:28)

Т: Барнс (29), Пелтль (13 + 11 подборов), Дик (11), Сиакам (11), Ачиува (11).

М: Лиллард (37 + 13 передач), Бизли (30), Портис (18).

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 114:116 (22:33, 34:24, 25:30, 33:29)

А: Богданович (28), Джонсон (18), Бей (16), Янг (15).

Н: Рэндл (29 + 10 подборов), Брансон (24), Куикли (20).

«Филадельфия» — «Бостон» — 107:117 (22:37, 36:20, 17:26, 32:34)

Ф: Макси (20), Эмбиид (20), Мелтон (16), Ковингтон (16), Харрис (16).

Б: Тейтум (29), Уайт (27), Холидэй (18 + 10 подборов), Хорфорд (14).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Атланта Хокс
БК Бостон Селтикс
БК Милуоки Бакс
БК Нью-Йорк Никс
БК Торонто Рэпторз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
1
0
Читайте также
«Готов биться». Медведев первым шагнул в топ-4 на Итоговом турнире
Может ли МОК отменить Игры дружбы? Новый виток противостояния с Россией
Сооснователь рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин умер в 63 года
Байден может одобрить закон о госфинансировании без помощи Украине и Израилю
Владельцы новых европейских авто столкнулись с блокировками
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Даллас» переиграл «Вашингтон». Дончич оформил дабл-дабл

«Чикаго» дома потерпел поражение от «Орландо»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости