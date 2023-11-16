«Милуоки» победил «Торонто». Лиллард оформил дабл-дабл

«Милуоки» на выезде переиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:112. «Бакс» одержали вторую победу подряд.

Разыгрывающий защитник Дэмиан Лиллард оформил дабл-дабл — 37 очков и 13 передач.

В других встречах «Атланта» проиграла «Нью-Йорку» (114:116), а «Бостон» выиграл у «Филадельфии» (117:107).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Милуоки» — 112:128 (21:36, 26:34, 32:30, 33:28)

Т: Барнс (29), Пелтль (13 + 11 подборов), Дик (11), Сиакам (11), Ачиува (11).

М: Лиллард (37 + 13 передач), Бизли (30), Портис (18).

«Атланта» — «Нью-Йорк» — 114:116 (22:33, 34:24, 25:30, 33:29)

А: Богданович (28), Джонсон (18), Бей (16), Янг (15).

Н: Рэндл (29 + 10 подборов), Брансон (24), Куикли (20).

«Филадельфия» — «Бостон» — 107:117 (22:37, 36:20, 17:26, 32:34)

Ф: Макси (20), Эмбиид (20), Мелтон (16), Ковингтон (16), Харрис (16).

Б: Тейтум (29), Уайт (27), Холидэй (18 + 10 подборов), Хорфорд (14).