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Сегодня, 05:20

«Бруклин» обыграл «Вашингтон», у Дюранта 30 очков

Сергей Разин
корреспондент
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«Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Вашингтон» со счетом 112:100.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, который набрал 30 очков.

После этого матча «Бруклин» с 17 победами занимает четвертое место в Восточной конференции, «Вашингтон» с 11 победами — на 12-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«Вашингтон» — «Бруклин» — 100:112 (25:29, 30:33, 28:32, 17:18)

«Индиана» — «Майами» — 82:87 (19:26, 23:21, 22:20, 18:20)

13 декабря

БК Бруклин Нетс
БК Вашингтон Уизардс
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