38 очков Дончича принесли «Далласу» победу над «Оклахомой»

«Даллас» дома обыграл «Оклахому» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:114.

В составе «Маверикс» самым результативным игроком стал Лука Дончич — 38 очков. У «Тандер» больше всех набрал Шей-Гилджес-Александер — 42.

В другом матче «Мемфис» дома разгромил «Атланту» — 128:103.

«Сан-Антонио» дома удержал победу над «Кливлендом» — 112:111.

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«Даллас» — «Оклахома» — 121:114 (23:28, 43:24, 31:38, 24:24)

13 декабря. Даллас. «American Airlines Center».

"Мемфис" - «Атланта» — 128:103 (35:29, 27:22, 40:25, 26:27)

13 декабря. Мемфис. «FedExForum».

«Сан-Антонио» — «Кливленд» — 112:111 (29:27, 36:22, 27:29, 20:33)

13 декабря. Сан-Антонио. «AT&T Center».