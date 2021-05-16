Ванесса Брайант: «Коби продолжает побеждать»

Ванесса Брайант, жена покойного Коби Брайанта, приняла вступление своего мужа в Зал славы баскетбола имени Нейсмита от его имени, заявив, что он продолжает побеждать даже после смерти.

«Раньше я всегда старалась не хвалить мужа публично, потому что считала, что он получает достаточно похвалы от своих поклонников по всему миру, и кто-то должен возвращать его к реальности.

Я уверена, что сейчас он смеется на небесах, потому что я собираюсь похвалить его публично за его достижения на одной из самых публичных сцен. Я вижу, как он скрестил руки и с широкой ухмылкой говорит: «Теперь это не какая-то ерунда?»

Он продолжает побеждать», — цитирует Ванессу сайт НБА.

«Kobe was on a different level. He never took shortcuts when it came to basketball.»



-Vanessa Bryant ??#20HoopClass pic.twitter.com/3KT6IIw3xA — NBA (@NBA) May 16, 2021

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб 26 января 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.