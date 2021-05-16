Ванесса Брайант: «Коби продолжает побеждать»
Ванесса Брайант, жена покойного Коби Брайанта, приняла вступление своего мужа в Зал славы баскетбола имени Нейсмита от его имени, заявив, что он продолжает побеждать даже после смерти.
«Раньше я всегда старалась не хвалить мужа публично, потому что считала, что он получает достаточно похвалы от своих поклонников по всему миру, и кто-то должен возвращать его к реальности.
Я уверена, что сейчас он смеется на небесах, потому что я собираюсь похвалить его публично за его достижения на одной из самых публичных сцен. Я вижу, как он скрестил руки и с широкой ухмылкой говорит: «Теперь это не какая-то ерунда?»
Он продолжает побеждать», — цитирует Ванессу сайт НБА.
Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб 26 января 2020 года при крушении частного вертолета в Калабасасе, штат Калифорния. Вместе с Брайантом погибла его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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