Леброн поделился мнением о включении Брайанта, Данкана и Гарнетта в Зал славы баскетбола
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал включение бывшего игрока команды Коби Брайанта и чемпионов НБА Тима Данкана и Кевина Гарнетта в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.
«Наверное, это один из лучших составов игроков, которые вошли в Зал славы одновременно. Трое лучших игроков в истории баскетбола. Даже не могу представить «Большую тройку» лучше этой», - приводит слова Леброна ABC7.
В Зал славы также были включены олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, и менеджер Патрик Бауман. Их имена были объявлены в апреле 2020 года. Церемония должна была состояться в августе, но ее перенесли из-за пандемии.
Отметим, что Брайант был введен в Зал славы посмертно. 26 января 2020 года частный вертолет с 41-летним спортсменом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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