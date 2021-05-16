Леброн поделился мнением о включении Брайанта, Данкана и Гарнетта в Зал славы баскетбола

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал включение бывшего игрока команды Коби Брайанта и чемпионов НБА Тима Данкана и Кевина Гарнетта в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита.

«Наверное, это один из лучших составов игроков, которые вошли в Зал славы одновременно. Трое лучших игроков в истории баскетбола. Даже не могу представить «Большую тройку» лучше этой», - приводит слова Леброна ABC7.

В Зал славы также были включены олимпийская чемпионка Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, и менеджер Патрик Бауман. Их имена были объявлены в апреле 2020 года. Церемония должна была состояться в августе, но ее перенесли из-за пандемии.

Отметим, что Брайант был введен в Зал славы посмертно. 26 января 2020 года частный вертолет с 41-летним спортсменом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта.