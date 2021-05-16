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Попович пропустил матч против «Финикса», чтобы присутствовать на церемонии введения Данкана в Зал славы

07:46
Тим Данкан. Фото NBA.
Тим Данкан. Фото NBA.
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Главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович пропустил матч регулярного чемпионата НБА против «Финикса», чтобы присутствовать на церемонии введения бывшей звезды команды Тима Данкана в Зал славы, сообщает Yahoo.

В отсутствие главного тренера «Сперс» потерпели разгромное поражение на домашней площадке — 103:140.

Попович взял выходной и отправился в Коннектикут, чтобы увидеться с Данканом, с которым он выиграл пять чемпионских титулов.

«Сан-Антонио» проиграл три матча подряд и находится на 10-м месте в Западной конференции (33-38).

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