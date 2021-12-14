В НБА ожидают роста заболеваемости коронавирусом после рождественских и новогодних праздников
Руководители и сотрудники медицинских служб НБА ожидают роста заболеваемости коронавирусом в лиге после рождественских и новогодних праздников, сообщает ESPN.
По информации источника, праздники приведут к увеличению заражений в США, что в итоге затронет и НБА.
По состоянию на начало недели 46 игроков лиги находились на карантине по протоколу о безопасности и здоровью.
В НБА пока не выявлены случаи нового «омикрон» — штамма коронавируса. При этом ассоциация 13 декабря перенесла две игры регулярного чемпионата «Чикаго».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/32862231/nba-executives-health-officials-expect-uptick-covid-19-cases-continue-christmas-new-years
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю