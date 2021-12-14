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В НБА ожидают роста заболеваемости коронавирусом после рождественских и новогодних праздников

08:12
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Руководители и сотрудники медицинских служб НБА ожидают роста заболеваемости коронавирусом в лиге после рождественских и новогодних праздников, сообщает ESPN.

По информации источника, праздники приведут к увеличению заражений в США, что в итоге затронет и НБА.

По состоянию на начало недели 46 игроков лиги находились на карантине по протоколу о безопасности и здоровью.

В НБА пока не выявлены случаи нового «омикрон» — штамма коронавируса. При этом ассоциация 13 декабря перенесла две игры регулярного чемпионата «Чикаго».

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/32862231/nba-executives-health-officials-expect-uptick-covid-19-cases-continue-christmas-new-years

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Карен Саркисян все материалы автора
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