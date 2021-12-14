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«Клипперс» одержал победу над «Финиксом»

08:25
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«Клипперс» одержал победу над «Финиксом» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 79:69.

Лучшую результативность в игре показал разыгрывающий хозяев Реджи Джексон, набрав 17 очков. У гостей самым результативным игроком стал защитник Кэмерон Джонсон — 14 очков.

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Карен Саркисян все материалы автора
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