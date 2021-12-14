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«Денвер» вырвал победу у «Вашингтона»

07:33
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«Денвер» вырвал победу у «Вашингтона» (113:107) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей 28 очков набрал Никола Йокич. У гостей самым результативным игроком оказался Давис Бертанс — 21 очко.

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НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Вашингтон» — 113:107 (29:22, 30:19, 32:29, 22:37)

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Виктория Кравченко все материалы автора
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