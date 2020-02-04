В Лос-Анджелесе начали разбирать созданный фанатами мемориал Брайанта

В Лос-Анджелесе начали демонтировать сгенерированный фанатами мемориал, посвященный погибшей легенде «Лейкерс» Коби Брайанту, сообщает Reuters. Все предметы передадут семье баскетболиста по желанию. Болельщики оставляли мячи, майки, фотографии, произведения искусства, цветы, свечи, воздушные шары. Скоропортящиеся продукты будут переработаны.

Коби Брайанту был 41 год. Вместе с ним погибла его дочь Джанна, а также бейсбольный тренер колледжа Коста-Месы Джон Альтобелли, его жена и дочь.

Всего на борту упавшего вертолета находились девять человек. Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Брайант считался одним из величайших баскетболистов всех времен. Он провел всю карьеру в составе «озерников».