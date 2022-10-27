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Сегодня, 08:27

Уилл Смит посетил тренировку «Лейкерс»

Мария Гусева
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Актер Уилл Смит посетил тренировку «Лейкерс».

«Огромное спасибо Уиллу Смиту, который присоединился к команде, чтобы обсудить, как стать сильным с помощью единения и быть благодарным в тяжелые времена. Это темы, которые будут затронуты в его шедевральном фильме «Освобождение», — написала пресс-служба клуба в Twitter.

«Лейкерс» на старте сезона проиграли четыре матча из четырех. Команда из Лос-Анджелеса занимает 15-е место в таблице Западной конференции.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
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