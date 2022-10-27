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Сегодня, 07:38

«Лейкерс» проиграли четвертый матч из четырех на старте сезона

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Денвер» переиграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 110:99. Для команды из Лос-Анджелеса это поражение стало четвертым в четырх играх на старте сезона.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Лейкерс» — 110:99 (26:22, 28:32, 32:17, 24:28)

Д: Йокич (31 + 13 подборов), Браун (18), Дж. Мюррэй (13), Колдуэлл-Поуп (13).

Л: Дэвис (22 + 14 подборов), Джеймс (19), Уокер (15).

БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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