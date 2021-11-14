У тренера «Филадельфии» обнаружили рак, специалист покинул клуб
Помощник тренера «Филадельфии» Дэйв Йоргер сообщил, что покидает свою должность, поскольку у него обнаружили рак.
«Рак обнаружили на ранней стадии, мне очень повезло. Врачи оценивают шансы на выздоровление в 90 процентов, но даже несмотря на это мне страшно. Мне предстоит пройти лучевую терапию и химиотерапию в разных городах страны. Чтобы продолжить лечение, мне нужно покинуть команду», — сказал в интервью ESPN Йоргер.
Йоргер проводил второй сезон в тренерском штабе «Филадельфии». До этого он три года занимал должность главного тренера «Сакраменто».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/32625305/philadelphia-76ers-top-assistant-dave-joerger-stepping-away-undergo-treatments-cancer
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