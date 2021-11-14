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У тренера «Филадельфии» обнаружили рак, специалист покинул клуб

09:58
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Помощник тренера «Филадельфии» Дэйв Йоргер сообщил, что покидает свою должность, поскольку у него обнаружили рак.

«Рак обнаружили на ранней стадии, мне очень повезло. Врачи оценивают шансы на выздоровление в 90 процентов, но даже несмотря на это мне страшно. Мне предстоит пройти лучевую терапию и химиотерапию в разных городах страны. Чтобы продолжить лечение, мне нужно покинуть команду», — сказал в интервью ESPN Йоргер.

Йоргер проводил второй сезон в тренерском штабе «Филадельфии». До этого он три года занимал должность главного тренера «Сакраменто».

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/32625305/philadelphia-76ers-top-assistant-dave-joerger-stepping-away-undergo-treatments-cancer

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Иван Торопцев все материалы автора
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