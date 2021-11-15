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Трипл-дабл Маррея не спас «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Лейкерс»

02:06
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграли «Сан-Антонио» со счетом 114:106.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис, набравший 34 очка. Защитник «Сперс» Деджанте Маррей сделал трипл-дабл — 22 очка, 10 подборов и 10 передач.

После этого матча «Лейкерс» с 8 победами занимает седьмое место в Западной конференции, «Сан-Антонио» с 4 победами — на 13-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Сан-Антонио» — 114:106 (34:29, 26:26, 30:24, 24:27)

14 ноября. Лос-Анджелес. «Staples Center».

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Сергей Разин все материалы автора
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