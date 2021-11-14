23 очка Джорджа принесли «Клипперс» победу над «Миннесотой»
«Клипперс» одержали победу над «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча проходила на стадионе «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 129:102.
Лучшую результативность в игре показал форвард «Клипперс» Пол Джордж, набрав 23 очка.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Миннесота» — 129:102 (32:26, 38:17, 28:28, 31:31)
Методология
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