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23 очка Джорджа принесли «Клипперс» победу над «Миннесотой»

08:35
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«Клипперс» одержали победу над «Миннесотой» в матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча проходила на стадионе «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счетом 129:102.

Лучшую результативность в игре показал форвард «Клипперс» Пол Джордж, набрав 23 очка.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Миннесота» — 129:102 (32:26, 38:17, 28:28, 31:31)

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