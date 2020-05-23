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У члена Зала славы НБА Патрика Юинга обнаружен коронавирус

06:19
Патрик Юинг.
Патрик Юинг.
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Член Зала славы НБА Патрик Юинг сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. С 2017 года он тренирует команду Джорджтаунского университета.

«Я хочу поделиться, что у меня положительный результат на Covid-19. Этот вирус является серьезным и его не следует воспринимать легкомысленно. Я хочу призвать всех оставаться в безопасности и заботиться о себе и своих близких», — написал Юинг в Twitter.

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