У члена Зала славы НБА Патрика Юинга обнаружен коронавирус
06:19
Член Зала славы НБА Патрик Юинг сообщил, что его тест на коронавирус оказался положительным. С 2017 года он тренирует команду Джорджтаунского университета.
«Я хочу поделиться, что у меня положительный результат на Covid-19. Этот вирус является серьезным и его не следует воспринимать легкомысленно. Я хочу призвать всех оставаться в безопасности и заботиться о себе и своих близких», — написал Юинг в Twitter.
I want to share that I have tested positive for COVID-19. This virus is serious and should not be taken lightly. I want to encourage everyone to stay safe and take care of yourselves and your loved ones. pic.twitter.com/a2fMuhIZyG— Patrick Ewing (@CoachEwing33) May 22, 2020
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