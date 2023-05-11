Дэвис не смог доиграть 5-й матч с «Голден Стэйт» после удара локтем в голову от Луни

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис не смог доиграть пятый матч серии полуфинала Западной конференции плей-офф НБА с «Голден Стэйт» (106:121).

За 7 минут 45 секунд в борьбе за подбор игрок получил удар в лицо локтем от центрового «Уорриорз» Кевона Луни. После этого Дэвис схватился за лицо и сел на скамейку запасных. В игру форвард так и не вернулся.

На счету Дэвиса в этом матче 23 очка, 9 подборов и 3 передачи.