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Дэвис не смог доиграть 5-й матч с «Голден Стэйт» после удара локтем в голову от Луни

Руслан Минаев
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Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис не смог доиграть пятый матч серии полуфинала Западной конференции плей-офф НБА с «Голден Стэйт» (106:121).

За 7 минут 45 секунд в борьбе за подбор игрок получил удар в лицо локтем от центрового «Уорриорз» Кевона Луни. После этого Дэвис схватился за лицо и сел на скамейку запасных. В игру форвард так и не вернулся.

На счету Дэвиса в этом матче 23 очка, 9 подборов и 3 передачи.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Энтони Дэвис
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«Голден Стэйт» обыграли «Лейкерс» в пятом матче
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