Главный тренер «Лейкерс» Хэм рассказал, что травма Дэвиса не так серьезна

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм рассказал, о травме форварда «Лейкерс» Энтони Дэвиса. Баскетболист получил локтем по лицу от центрового «Голден Стэйт» Кевона Луни во время пятого матча серии (121:106, 2-3).

«Он получил по голове. Кажется, сейчас у Дэвиса уже все хорошо. Вот в каком состоянии он находится», — опссказад тренер после матча.

Дэвис не смог доиграть пятый матч серии полуфинала Западной конференции плей-офф НБА с «Голден Стэйт» (106:121). На его счету в этом матче 23 очка, 9 подборов и 3 передачи.