«Голден Стэйт» обыграли «Лейкерс» в пятом матче
«Голден Стэйт» переиграл «Лейкерс» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 121:106. «Уорриорз» сократили счет в серии — 2-3.
Разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 27 очков и стал самым результативным игроком встречи.
Шестой матч в серии состоится на паркете «Лейкерс» 12 мая. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Второй раунд
Пятый матч
«Голден Стэйт» — «ЛА Лейкерс» — 121:106 (32:28, 38:31, 23:23, 28:24)
Г: Карри (27), Уиггинс (25), Др. Грин (20), Пэйтон (13).
Л: Джеймс (25), Дэвис (23), Расселл (15), Ривз (15), Шредер (14).
Счет в серии: 2-3.
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