«Торонто» продлил победную серию, обыграв «Вашингтон»

«Торонто» на своем паркете выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НБА (122:118). «Рэпторз» одержали четвертую победу кряду.

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Вашингтон» — 122:118 (40:23, 28:29, 28:33, 26:33)

Т: Лаури (26), Ибака (23 + 10 подборов), Ванвлит (18), Ануноби (18).

В: Бил (37), Смит (26), Томас (13).

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