«Торонто» обыграл «Индиану» благодаря дабл-даблу Лаури

«Торонто» на своем паркете переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА (119:118). В других встречах «Бруклин» одолел «Голден Стэйт» (129:88), «Бостон» выиграл у «Орландо»? (116:100).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Индиана» — 119:118 (30:20, 18:43, 34:23, 37:32)

Т: Лаури (32 + 10 передач), Ибака (30), Сиакам (25).

И: Брогдон (24), Холидэй (22), Макдермотт (19).

«Бруклин» — «Голден Стэйт» — 129:88 (40:25, 28:22, 27:17, 34:24)

Б: Леверт (23), Харрис (17), Темпл (16).

Г: Расселл (17), Пул (16), Пашалл (15).

«Бостон» — «Орландо» — 116:100 (32:24, 25:32, 30:24, 29:20)

Б: Тейтум (33), Хэйворд (23), Браун (18).

О: Фурнье (26), Гордон (23 + 10 подборов), Росс (18).

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