«Торонто» обыграл «Индиану» благодаря дабл-даблу Лаури
«Торонто» на своем паркете переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА (119:118). В других встречах «Бруклин» одолел «Голден Стэйт» (129:88), «Бостон» выиграл у «Орландо»? (116:100).
НБА
Регулярный чемпионат
«Торонто» — «Индиана» — 119:118 (30:20, 18:43, 34:23, 37:32)
Т: Лаури (32 + 10 передач), Ибака (30), Сиакам (25).
И: Брогдон (24), Холидэй (22), Макдермотт (19).
«Бруклин» — «Голден Стэйт» — 129:88 (40:25, 28:22, 27:17, 34:24)
Б: Леверт (23), Харрис (17), Темпл (16).
Г: Расселл (17), Пул (16), Пашалл (15).
«Бостон» — «Орландо» — 116:100 (32:24, 25:32, 30:24, 29:20)
Б: Тейтум (33), Хэйворд (23), Браун (18).
О: Фурнье (26), Гордон (23 + 10 подборов), Росс (18).
НБА: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей
Дополнительная информация: