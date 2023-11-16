«Чикаго» дома потерпел поражение от «Орландо»

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«Чикаго» на своем паркете проиграл «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 94:96. «Буллз» потерпели второе поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник хощяев Зак Лавин, набравший 19 очков.

«Орландо» с результатом 6-5 идет на 9-й строчке в Восточной конференции. «Чикаго» занимает 12-е место — 4-8.

НБА

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Орландо» — 94:96 (21:21, 12:29, 31:23, 30:23)

Ч: Лавин (19), Вучевич (17), Карузо (16), Крэйг (11).

О: Банкеро (17), Энтони (16), Битадзе (15 + 11 подборов), Ф. Вагнер (13).