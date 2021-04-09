«Майами» обыграл «Лейкерс», «Торонто» проиграл «Чикаго»

«Торонто» проиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (113:122). В других встречах «Майами» выиграл у «Лейкерс» (110:104), «Оклахома-Сити» проиграла «Кливленду» (102:129).

НБА

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Чикаго» — 113:122 (27:33, 24:31, 28:33, 34:25)

Т: Буше (38 + 19 подборов), Сиакам (27), Ануноби (13).

Ч: Лавин (22 + 13 передач), Вучевич (22), Маркканен (18).

«Майами» — «Лейкерс» — 110:104 (32:27, 22:29, 29:24, 27:24)

М: Батлер (28), Оладипо (18), Хирро (15).

Л: Колдуэлл-Поуп (28), Драммонд (15 + 12 подборов), Мэттьюз (14).

«Оклахома-Сити» — «Кливленд» — 102:129 (38:38, 23:27, 14:28, 27:36)

О: Джером (23), Маледон (14), Браун (13 + 11 подборов), Уильямс (12), Хорд (12).

К: Секстон (27), Принс (22), Гарлэнд (21), Лав (18 + 11 подборов).