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«Милуоки» без Адетокунбо проиграл «Далласу»

06:25
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«Милуоки» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:116.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 27 очков. Отметим, что встречу пропустил тяжелый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо.

НБА

Регулярный сезон

«Даллас» — «Милуоки» — 116:101 (29:31, 26:25, 25:28, 36:17)

Д: Дончич (27), Порзингис (26 + 17 подборов), Ричардсон (14)

М: Дивиченцо (22), Портис (20 + 14 подборов), Лопес (16)

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