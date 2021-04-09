«Милуоки» без Адетокунбо проиграл «Далласу»
06:25
«Милуоки» проиграл «Далласу» в матче регулярного чемпионата НБА — 101:116.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 27 очков. Отметим, что встречу пропустил тяжелый форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо.
НБА
Регулярный сезон
«Даллас» — «Милуоки» — 116:101 (29:31, 26:25, 25:28, 36:17)
Д: Дончич (27), Порзингис (26 + 17 подборов), Ричардсон (14)
М: Дивиченцо (22), Портис (20 + 14 подборов), Лопес (16)
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