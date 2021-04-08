Кевин Дюрант во второй раз в карьере оказался вне стартового состава в матче НБА
09:47
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант провел второй в карьере матч в НБА вне стартовой пятерки, сообщает Clutch Points.
32-летний американец вернулся в строй после 23 пропущенных матчей из-за травмы подколенного сухожилия. Он набрал 17 очков, 7 подборов и 5 передач в матче регулярного чемпионата против «Нью-Орлеана» (139:111), реализовав 5 из 5 бросков с игры.
Дюрант является вторым номером драфта НБА 2007 года, сезон-2020/21 является для него 14-м в лиге. Помимо «Бруклина», он выступал за «Сиэтл», «Оклахому» и «Голден Стэйт».
Дополнительная информация:
https://clutchpoints.com/nets-news-kevin-durant-reveals-true-feelings-on-coming-off-the-bench-in-much-awaited-return/
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