Сын Леброна Джеймса выписан из больницы. У него на тренировке остановилось сердце
Сына Леброна Джеймса выписали из больницы после остановки сердца
Бронии Джеймс, сын форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, выписан из медицинского центра Седарс-Синай. В начале этой недели он был госпитализирован после остановки сердца во время тренировки по баскетболу.
«Он продолжит лечение дома, но мы надеемся на его дальнейший прогресс и воодушевлены его реакцией, стойкостью, а также поддержкой семьи и общества», — говорится в заявлении больницы.
18-летний американец тренируется в Калифорнийском университете.
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