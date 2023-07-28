Сын Леброна Джеймса выписан из больницы. У него на тренировке остановилось сердце

Бронии Джеймс, сын форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, выписан из медицинского центра Седарс-Синай. В начале этой недели он был госпитализирован после остановки сердца во время тренировки по баскетболу.

«Он продолжит лечение дома, но мы надеемся на его дальнейший прогресс и воодушевлены его реакцией, стойкостью, а также поддержкой семьи и общества», — говорится в заявлении больницы.

18-летний американец тренируется в Калифорнийском университете.