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Сын Леброна Джеймса выписан из больницы. У него на тренировке остановилось сердце

Сына Леброна Джеймса выписали из больницы после остановки сердца
Евгений Козинов
Корреспондент
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Бронни Джеймс (крайний слева).
Фото Getty Images

Бронии Джеймс, сын форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, выписан из медицинского центра Седарс-Синай. В начале этой недели он был госпитализирован после остановки сердца во время тренировки по баскетболу.

«Он продолжит лечение дома, но мы надеемся на его дальнейший прогресс и воодушевлены его реакцией, стойкостью, а также поддержкой семьи и общества», — говорится в заявлении больницы.

18-летний американец тренируется в Калифорнийском университете.

Бронни Джеймс. У сына Леброна остановилось сердце во время тренировки. Баскетбольная карьера Джеймса-младшего вредит его здоровью?
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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